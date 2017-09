Mit Vivaldis Konzert für Oboe und Streicher in C-Dur, RV 450, hat Albrecht Mayer ein Prachtstück der Barockmusik eingespielt. Der Oboist kombiniert Vivaldis Meisterwerk auf seinem neuen Album mit unbekannten Schätzen der italienischen Barockzeit und eröffnet mit Werken von Domenico Elmi, Alberto Ristori und Giuseppe Sammartini einen faszinierenden Blick auf das musikalische Italien des 18. Jahrhunderts.

Als künstlerischer Visionär strebt Albrecht Mayer seit vielen Jahren danach, das Repertoire für die Oboe auszuloten und stetig zu erweitern. Die Recherchen für sein Album "Tesori d'Italia" führten ihn unter anderem an Notenschränke in Dresden und Stockholm, in denen er mit detektivischem Spürsinn reizvolle unbekannte Stücke für sein Instrument entdeckt hat, die noch nie zuvor eingespielt worden sind. Für die Aufnahmen der Werke hat Albrecht Mayer in den Musikern des italienischen Kammerorchesters I Musici di Roma die perfekten Mitstreiter gefunden, die seinen leidenschaftlichen Forscherdrang teilen.

Im Anschluss an die Veröffentlichung des Albums am 3. November 2017, werden Albrecht Mayer und I Musici di Roma im Dezember gemeinsam auf Tour gehen. Doch zuvor darf man sich bereits über den ersten Satz aus Domenico Elmis Konzert für Oboe, Streicher und basso continuo in a-Moll freuen, der ab dem 8. September als Stream und zum Download bereit steht. Der Titel gibt zudem den Startschuss für die Möglichkeit zur Vorbestellung des Albums.