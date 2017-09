Für das gemeinsame Album "For Seasons" erhalten Geiger Daniel Hope und das Zürcher Kammerorchester in diesem Jahr den Echo Klassik in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen". Nun bedanken sie sich in einer persönlichen Video-Botschaft.

"For Seasons" ist eine Ode an die Jahreszeiten und an jeden einzelnen Monat des Jahres. Es ist ein Konzeptalbum entstanden, das neben Daniel Hopes Ersteinspielung von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" auch Tracks von Chilly Gonzales, Nils Frahm, Max Richter und Aphex Twin präsentiert.

Eben weil diese Kombination altbewährter klassischer Stücke mit modernen Interpretationen so ungewöhnlich wie erfrischend daher kommt, hat die Phono Akademie dieses Album in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen" wohl in diesem Jahr mit einem Echo Klassik bedacht. Daniel Hope und das Zürcher Kammerorchester bedanken sich nun in einer ganz persönlichen Videobotschaft, die Sie hier sehen können:

Am 29.10.2017 findet die Echo Klassik Preisverleihung 2017 in der Hamburger Elbphilharmonie statt. Das ZDF überträgt die Verleihung am selben Abend ab 22:00 Uhr. Gastgeber ist Moderator Thomas Gottschalk, der den ECHO KLASSIK bereits zum vierten Mal präsentiert.