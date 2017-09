Evgeny Kissin macht den Anfang für eine Reihe an Alben bemerkenswerter Pianisten der Gegenwart, die unter dem Namen "Piano Masters" beim gelben Label erscheinen werden.

Unter dem Namen "Piano Masters" präsentiert das gelbe Label Katalog-Aufnahmen großer Pianisten sowie aktuelle Aufnahmen. Bereits erschienen sind Walter Giesekings "Complete Bach Recordings On Deutsche Grammophon“ sowie Daniel Barenboims "Solo Recordings On Deutsche Grammophon".

Am 25. August gibt das Beethoven-Album von Evgeny Kissen den Startschuss für die Reihe an Neuveröffentlichungen. Darauf zu hören sind Live-Aufnahmen der Klavierlegende, die nach 25 Jahren zur DG zurückkehrt. Auch der polnische Pianist Krystian Zimmer veröffentlicht im Rahmen von "Piano Masters" sein erstes Soloalbum seit 25 Jahren beim gelben Label. Darauf folgt am 6. Oktober das schon jetzt mit Spannung erwartete Album "Chopin Evocations" von Daniil Trifonov, der mit seiner Interpretation des französischen Komponisten wieder einmal sein außergewöhnliches Talent unter Beweis stellt.