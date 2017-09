Mit der Band ABBA machte Benny Andersson in den 1970er Jahren international Karriere. Am 29. September veröffentlicht die Deutsche Grammophon ein spannendes Soloalbum des schwedischen Pianisten und Komponisten.

Thank you for the music - das Album "Piano" präsentiert den früheren ABBA-Pianisten Benny Andersson als Solokünstler

Nachdem die vierköpfige, schwedische Popgruppe ABBA mit "Waterloo" 1974 beim Eurovision Song Contest das Publikum in Begeisterungsstürme versetzte, folgte eine faszinierende Weltkarriere. Und auch viele Jahre nach der Trennung haben die Songs der Band noch bis heute Kultstatus.

Der ABBA-Pianist und Keyboarder Benny Andersson hat auf seinem neuen Album "Piano" viele Hits zusammengefasst, die seinen vielseitigen, musikalischen Werdegang als Künstler geprägt haben. Neben Highlights aus seiner Zeit mit ABBA, präsentiert das Album auch Auszüge aus den von ihm komponierten Musicals und berührend schöne Solowerke für Klavier.

"Piano" ist das Porträt eines außergewöhnlichen Musikers, das sowohl mit Arrangements weltberühmter Melodien als auch mit vielen Neuentdeckungen an den Tasten überzeugt. Ab dem 18. August lässt sich "Piano" bereits vorbestellen - die Single "Thank you for the music" gibt darüber hinaus einen ersten Eindruck und kann vorab heruntergeladen werden.