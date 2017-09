Im Mai 2016 war es soweit: Star-Sopranistin Anna Netrebko nahm die Herausforderung an und debütierte als Elsa in Wagners "Lohengrin" erstmals in einer deutschen Oper. An der Seite von Piotr Beczala, der als Wagners Schwanenritter ebenfalls sein Rollendebüt gab und unter der Leitung des Wagner-Spezialisten und Bayreuther Generalmusikdirektors Christian Thielemann bewies die Sopranistin - die aktuell in Verdis „Aida“ bei den Salzburger Festspielen 2017 gefeiert wird - mit ihrer Wandlungsfähigkeit, dass Wagners Musikdramen in ihr eine kongeniale Interpretin sähen.

Am 7. Juli 2017 erschien der Mitschnitt des damals binnen kürzester Frist ausverkauften Opernerlebnisses in der Semperoper bei der Deutschen Grammophon auf DVD und Blu-Ray. Erstmals in seiner Geschichte präsentiert das gelbe Label eine Aufnahme im hochauflösenden Ultra HD-Format und das mit Erfolg: Die Veröffentlichung belegt den ersten Platz der deutschen Klassik Charts im Juli 2017.