Salzburg: Traditioneller Höhepunkt der Festspielsaison – jetzt auch digital

Die Salzburger Festspiele stellen in der Klassik-Welt eine feste Institution dar. In diesem Jahr widmet Apple dem Festspiel-Highlight ab dem 28. Juli erstmals eine Aktionsseite.

Die Salzburger Festspiele, deren Geburtsstunde 1920 mit einer Aufführung von Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" schlug, gelten als weltweit bedeutendstes Festival für Oper, Schauspiel und Konzert. Jahr für Jahr wird Mozarts Geburtsstadt während der sechs Festspielwochen zur Pilgerstätte für Klassik-Liebhaber.

In diesem Jahr hat es sich Apple zum Anlass genommen, das weltberühmte Live-Event mit einer Aktionsseite auf Apple Music zu begleiten. Vom 28. Juli bis 31. August präsentiert Apple dort sämtliche Künstler, die dieses Jahr in Salzburg auftreten, darunter die Ausnahmepianisten Grigory Sokolov und Daniil Trifonov, Opernstars wie Anna Netrebko, Cecilia Bartoli und Rolando Villazón sowie die Geigenvirtuosin Anne-Sophie Mutter. Außerdem gibt es historische Aufnahmen aus vergangenen Salzburger Festspiel-Saisons in Playlisten zu entdecken.

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und einen schönen Festspiel-Sommer!