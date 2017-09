Meisterhafter Auftritt - Klaus Florian Vogt singt in Bayreuth

Auf dem grünen Hügel in Bayreuth zu singen, ist für jeden Sänger ein Ritterschlag. Der Tenor Klaus Florian Vogt, überaus erfolgreicher Bayreuther Lohengrin, steht in diesem Sommer in "Die Meistersinger von Nürnberg" auf der Bühne.

Gestern Nachmittag feierte Barrie Koskys Inszenierung der Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" in Bayreuth Premiere. Sechs Vorstellungen der fünfstündigen, einzigen heiteren Oper von Richard Wagner stehen in diesem Jahr auf dem Programm der traditionsreichen Festspiele auf dem grünen Hügel. Barrie Kosky, renommierter Opernregisseur und Intendant der Komischen Oper Berlin, ist zwar als Wagner-Skeptiker bekannt, für diese Produktion ist er jedoch tief in den Wagner-Kosmos eingetaucht und hat eine exzellente Besetzung an Wagnersängern zusammengestellt. Mit dabei ist auch der Tenor Klaus Florian Vogt in der Rolle des Walther von Stolzing. Die musikalische Leitung hat Philippe Jordan.

Wenn man nicht nach Bayreuth reisen kann, um die spektakuläre Opernproduktion live zu erleben, kann man am 28. Juli um 20:15 Uhr auf 3Sat die Premierenvorstellung noch einmal hautnah nacherleben.