Im 14. Stock des rbb-Fernsehzentrums in Berlin herrscht buntes Treiben, denn radioeins feiert in diesem Jahr 20jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass gibt es von Juli bis Dezember zahlreiche Livesendungen, die dem kulturhungrigen Publikum neben vielen abwechslungsreichen Künstlerauftritten auch Essen, Drinks und die beste Aussicht der Stadt bieten und Zuschauer, Hörer und Programmmacher zum Kennenlernen, Feiern und Genießen zusammen bringen.



Live mit dabei ist auch der Pianist Lambert, der als einer der spannendsten Künstler der Hauptstadt eigene Kompositionen präsentiert, in denen er Neoklassik mit Jazz und elektronischen Effekten verbindet. Dadurch entsteht ein ganz eigener Klang, der - mal romantisch, mal düster - das Publikum sofort in den Bann zieht. Am 6. Juli präsentiert Lambert Werke seines aktuellen Albums "Sweet Apocalypse", mit dem er gerade erfolgreich auf Tour ist. Am 22. November wird Lambert darüber hinaus unter den Fittichen von radioeins im Rahmen der Funkhaus Sessions im Funkhaus Berlin auftreten.