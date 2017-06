Lisa Batiashvili nominiert als Artist of the Year 2017

Am 13. September werden die Gramophone Classical Music Awards 2017 verliehen. Auch in diesem Jahr liegt die Entscheidung, welcher Künstler mit dem Gramophone Classical Music Award in der Kategorie "Artist of the Year" ausgezeichnet wird, bei den Lesern. Bis zum 31. Juli kann online abgestimmt werden.

Zu den 10 Nominierten gehört Lisa Batiashvili. Die Geigerin veröffentlichte im November 2016 gemeinsam mit der Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim ein Album mit Violinkonzerten von Tchaikovsky und Sibelius. Das Gramophone Magazine lobt die Reife und Originalität der Einspielung.

Außerdem nominiert ist der Cembalist Mahan Esfahani für seine Veröffentlichung der Goldberg Variationen.