Ólafur Arnalds präsentiert Film Premiere zu "Island Songs" in Berlin

7 Wochen. 7 Orte. 7 Songs. Ólafur Arnalds widmete Island 2016 ein ganz besonderes musikalisches Projekt. Auf einer Reise quer durch sein Heimatland entstanden wunderbare Songs, die das Zeugnis intimer Begegnungen mit befreundeten Künstlern sind. Das Ergebnis: eine berührende Hommage an die Vulkaninsel und ihre facettenreiche Kultur, der man nun auch in Form eines Filmes nachspüren kann. Regisseur Baldvin Z hat Ólafur Arnalds auf seiner Reise begleitet und alles in stimmungsvolles Bewegtbild gebannt. Der Film wird am 25.06. im Berliner Funkhaus in der Nalepastraße premiert.



Mehr Infos und Tickets gibt’s hier .