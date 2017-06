Die Bach-Medaille wird seit 2003 als Auszeichnung der Stadt Leipzig während des Bachfestes an Künstler verliehen, die sich für die Pflege des Werkes Bachs einsetzen.

In diesem Jahr wird diese Ehre dem Violinisten Reinhard Goebel zu Teil. Er wird am 17. Juni mit der Medaille im Alten Rathaus in Leipzig von Oberbürgermeister Burkhard Jung und dem Direktor des Bach-Archivs, Peter Wollny, für seine besonderen Verdienste um die Vermittlung alter Musik ausgezeichnet.