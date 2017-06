Mit Alben wie "Wonderland" und "The Chopin Project" begeistert Alice Sara Ott seit Jahren die Musikliebhaber und füllt Konzertsäle auf der ganzen Welt.

Aktuell probiert sich die deutsch-japanische Pianistin auch als Designerin. In Kooperation mit dem Taschenlabel JOST erscheint am 20. Juni eine sehr persönliche Kollektion, für die Alice Sara Ott selbst die Entwürfe skizziert hat und sich von ihren japanischen Wurzeln beeinflussen ließ. Damit beweist Ott wieder einmal ihr künstlerisches Gespür, nicht nur an den Tasten.

Eindrücke von Alice Sara Otts Designs gibt es hier.