Richard Strauss' Oper "Der Rosenkavalier" zählt zu den meistgespielten Opern des 20. Jahrhunderts. In einer neuen Inszenierung von Robert Carsen unter der Leitung von Sebastian Weigle gilt sie als eines der Highlights der aktuellen Saison der Metropolitan Opera in New York. Was nicht zuletzt daran liegt, dass mit Sopranistin Renée Fleming, Mezzosopranistin Elina Garanca, Bass Günther Groissböck u.v.m. eine absolute Starbesetzung gewonnen werden konnte.

Renée Fleming und Elina Garanca werden zum letzten Mal in ihren Rollen der Marschallin bzw. des Octavian auf der Opernbühne zu sehen sein. Beide nehmen von einer ihrer bislang erfolgreichsten Partien Abschied.

Am 13. Mai heißt es wieder "MET live": In Kinos weltweit wird der Opern-Abend live aus der MET übertragen und kann hautnah miterlebt werden.