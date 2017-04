Alljährlich stellt die Jury der BBC Music Magazine Awards in sieben Kategorien eine Auswahl der besten Alben des vergangenen Jahres vor. Danach liegt die Qual der Wahl bei den Lesern des Musikmagazins, die online für ihren Favoriten abstimmen können. Zu den Auserwählten gehört in diesem Jahr Mahan Esfahani, der am 19. April für seine Einspielung der "Goldberg Variationen" in der Kategorie „Instrumental“ geehrt wurde.

Im August 2016 hatte der iranische Cembalist das Album "Goldberg Variation" bei Deutsche Grammophon veröffentlicht. Esfahani präsentiert darauf eine besonders spannende und lebendige Interpretation eines der Schlüsselwerke Johann Sebastian Bachs und verleiht dem barocken Schatz neuen Glanz.