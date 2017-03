Im April 2017 erscheint mit "Prehension" Joep Bevings erstes Album beim gelben Label - die Single "Hanging D" gibt bereits vor der Veröffentlichung bei Spotify, Apple Music und iTunes einen Eindruck von der Seele seiner Musik preis. Flirrende Repetitionen erwecken Joep Bevings Komposition "Hanging D" zum Leben und bringen den eindringlichen Minimalismus zum Ausdruck, der bereits in "Ab Ovo" und "Sonderling" spürbar war. Mit "Prehension" knüpft Joep Beving an den Erfolg seines ersten Albums "Solipsism" an, das seine Fans ebenfalls mit seiner ganz eigenen, innigen Ausdruckskraft begeistern konnte und mehr als 60 Millionen mal gestreamt wurde.

Die faszinierende Mischung von Melancholie, Poesie und Sinnlichkeit, die der niederländische Pianist in seinen Stücken einfängt, öffnet die Tür in eine musikalische Welt voller einzigartiger, sehnsuchtsvoller Klänge.

"Hanging D" steht ab jetzt zum Streamen auf Spotify sowie Apple Music und zum Download auf iTunes bereit.