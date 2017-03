Das unabhängige Gremium "Der Preis der Schallplattenkritik" hat Daniil Trifonovs Album "Transcendental" als künstlerisch herausragende Neuerscheinung ausgezeichnet und auf die frisch erschienene erste Bestenliste für das Jahr 2017 gesetzt. Bewertungskriterien für die Auswahl sind künstlerische Qualität, Repertoirewert, Präsentation und Klangqualität. 155 Musikkritiker und Experten aus Deutschland, der Schweiz und Österreich waren an der Entscheidung beteiligt und begründen als Jury die Auszeichnung von Daniil Trifonovs mit einer wahren Lobeshymne: "Den TV-Mitschnitt der zwölf großen Etüden aus Lyon in unauslöschlicher Erinnerung, zeigt Daniil Trifonov in seiner Studio-Version erneut, wie man mit Intelligenz, Unerschrockenheit und zuweilen geradezu demütiger Umsicht die Lisztschen Etüdenschöpfungen ins Leben bringen kann, ohne musisch-bildhaft zu werden. Es gelingt vielmehr diesem pianistischen Spürhund, den technisch grenzüberschreitend anspruchsvollen "Über-Etüden" Takt für Takt neue klangliche und farbliche Qualitäten zu sichern. Nach György Cziffra und Lazar Berman handelt es sich hier, da bin ich sicher, um die erste Gesamtaufnahme der "Transcendentalen" in überragender technischer Ungebundenheit und gestalterischer Individualität, bis hin in die wundersamen Etüden-Bezirke von Gnomen- und Waldesrauschenartistik, von Campanella-Mechanik und Seufzer-Vibrationen."