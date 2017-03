Mahan Esfahani tritt am 1. März 2017 mit dem Ensemble Modern in der Kölner Philharmonie auf. Das Konzert kann als Wiedergutmachung an dem iranischen Cembalisten gelten. Vor knapp einem Jahr wurde er am selben Ort übel angegangen.

Als Mahan Esfahani vor knapp einem Jahr in der Kölner Philharmonie auftrat, da wurde er plötzlich am Weiterspielen gehindert. Teile des Publikums quittierten seinen Vortrag von Steve Reichs "Piano Phase (1967)" mit Buhrufen, Pfiffen und anderen Unmutsäußerungen. Der Cembalist wandte sich direkt ans Publikum und fragte auf Englisch: "Wovor haben Sie Angst?" Daraufhin schrie ihm ein Zuschauer entgegen, er möge doch gefälligst deutsch reden. Seitdem ist viel über das Kölner Publikum spekuliert worden.

Fehlt ihm die Reife für Neue Musik? Ist es gar rassistisch? Louwrens Langevoort, Intendant der Kölner Philharmonie, will den Gegenbeweis antreten. "Wir wollen der Weltöffentlichkeit beweisen, dass in der Kölner Philharmonie weder das Alter der Musik noch die Nationalität der Musiker entscheidend dafür ist, ob ein Konzert stattfindet. Es zählt einzig und allein die musikalische Qualität. Köln ist auch immer noch eine weltoffene Stadt und hat das Potenzial, Vorbild zu sein für die ganze Nation."