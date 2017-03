Für die Deutsche Grammophon begibt sich das Duo Tale Of Us mit dem Album "Endless" auf bisher ungewohnte, aber keineswegs unbekannt Pfade.

Faszinierende Hörerfahrung – Tale Of Us und Deutsche Grammophon präsentieren moderne Klassik

Tale Of Us

Es ist eine vielversprechende Gradwanderung mit der Deutschen Grammophon und das Duo Tale Of Us von sich reden machen: Mit dem angekündigten Projekt "Endless" vereint das Gespann den Klang von klassischer Musik mit Ambient Music und Soundtracks. Atmosphärisch, emotional und faszinierend zugleich gewährt Tale Of Us mit dem Album einen tiefen Einblick in das, was das menschliche Leben in den strahlenden, glücklichen, aber auch in düsteren, komplizierten Momenten ausmacht.

In der elektronischen Musik beheimatet, stellt die Zusammenarbeit von Tale Of Us mit dem Klassik-Label Deutsche Grammophon einen willkommenen Bruch für das Duo in seiner bisherigen Musik-Historie dar: "Dieses Projekt für Deutsche Grammophon hat uns eine Freiheit im Ausdruck verschafft.", erklären Matteo Milleri und Carmine Conte. Seit ihrer Kindheit hat die klassische Musik eine große Bedeutung im Leben der beiden. Auf "Endless" lassen sie ihre Fans zum ersten Mal an dieser Leidenschaft teilhaben: "Deutsche Grammophon war für uns eine natürliche Wahl."

Tale Of Us fühlen sich auch in der Neo-Klassik zu Hause und werden mit ihrem kommenden Projekt ebenfalls zu einem außergewöhnlichen Bestandteil eben jener Strömung avancieren.