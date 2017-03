Ab dem 10. Februar steht mit "Avril 14th" ein weiteres Stück zum Download bereit und gewährt einen vielversprechenden Einblick in Daniel Hopes Konzeptalbum.

Jenseits der formalen Abfolge des Kalendariums bringt der Verlauf eines ganzen Jahres eine Vielzahl von Stimmungen und Farben, von Temperaturen, Wetterlagen und Ereignissen mit sich. Auf seinem neuen Album "For Seasons" stellt Daniel Hope eben jenen besonderen Zauber der verschiedenen Jahreszeiten ins Zentrum und nähert sich ihm mit einem ebenso außergewöhnlichen wie reizvollen Konzept an, das Werke verschiedenster Stile und Zeiten miteinander vereint. Am 3. März erscheint das Album bei Deutsche Grammophon; ab dem 10. Februar kann man das Stück "Avril 14th" von Aphex Twin herunterladen und streamen.

Vom Barock bis zur Neoklassik: Jeder Monat ein anderer Klang

Ausgehend von Antonio Vivaldis "Vier Jahreszeiten" spürt der britische Geiger auf sensible und vielfältige Art und Weise der Atmosphäre und dem Klang der einzelnen Monate im Verlauf eines ganzen Jahres nach. Hierfür hat er jeweils ein bestimmtes Musikstück einem Monat zugeordnet, wobei er bei seiner sehr persönlichen Auswahl Werke aus verschiedenen Epochen nebeneinander gestellt hat. Mit dem Arrangement "Avril 14th", das direkt auf den Monat April Bezug nimmt, steht ab sofort eine faszinierende und ausdrucksstarke Komposition von Aphex Twin zum Download bereit, die mit ihren elektronischen Klanggemälden in den Bann zieht.