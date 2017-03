Mit Jarvis Cocker und Chilly Gonzales haben sich zwei Koryphäen der modernen Musikgeschichte gesucht und gefunden. Sein gemeinsames Projekt wird das Duo unter dem Dach der Deutschen Grammophon veröffentlichen: "Room 29". Für den 17. März 2017 angekündigt, atmet das Album mit der Musik von Gonzales und den Texten von Cocker die Historie des alten Hollywood.

Als musikalische Metapher auf die innersten Sehnsüchte und Fantasien konstruiert, bedienen sich die Künstler an der Geschichte des "Room 29", einem Zimmer im legendären Hotel Chateau Marmont in Hollywood, seinen ehemaligen Bewohnern und vor allem dem immer anwesenden Klavier. Dabei kommt dem Projekt die reiche musikalische Erfahrung beider Protagonisten zu Gute. Chilly Gonzales, Pianist, Komponist und Produzent, vereint in sich die Sprache verschiedenster Genres. Jarvis Cocker bereichert das Projekt mit seinen mehr als 30 Jahren Bühnenerfahrung als Frontmann der Rockgruppe "Pulp" und anderer Projekte. Unterstützt vom Kaiser Quartet, kreiert das Gespann mit "Room 29" einen modernen und zugleich historisch verankerten Lieder-Zyklus des 21. Jahrhunderts.