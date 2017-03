Musical im Kino - Film Score zu "La La Land" von Justin Hurwitz im Rennen um die Oscars 2017

Nach dem unglaublichen Golden Globe Erfolg von "La La Land", dem gefühlvollen Musicalfilm, der Emma Stone und Ryan Gosling in den Hauptrollen zeigt, scheint die Erfolgssträhne nicht abzureißen. In dieser Woche wurde bekannt, dass der Film mit insgesamt 14 Nominierungen das Rennen um die Oscars 2017 anführt. Das hatten zuvor nur "Titanic" und "All About Eve" geschafft.

Unter anderem nominiert als bester Film (hier gehen z.B. auch "Arrival", "Hacksaw Ridge", "Lion", "Moonlight" und "Manchester by the Sea" ins Rennen) und für die besten Hauptdarsteller, gehört nicht zuletzt die Musik zum Film zu den Favoriten um den heißbegehrten Preis. Nominiert sind mit "Auditions" und "City of Stars" gleich 2 Songs vom Soundtrack sowie in der Kategorie Filmmusik der Original Score von Komponist Justin Hurwitz.