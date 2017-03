Rafal Blechacz

Die Musik von Johann Sebastian Bach fasziniert Rafał Blechacz seit Kindertagen. An der Orgel näherte sich der polnische Pianist schon früh den Kompositionen an und hat ein feines Gespür für die Aufführungsgeschichte entwickelt. Seine Bach-Aufnahmen sind von einer sensiblen und natürlichen Klangästhetik durchdrungen.

Wer es nicht mehr abwarten kann, bis das Album am 10. Februar veröffentlicht wird, der kann sich ab dem 13. Januar mit dem Allegro aus Johann Sebastian Bachs Italienischem Konzert BWV 971 die Wartezeit verkürzen und den Titel vorab herunterladen. Neben Bachs Italienischem Konzert BWV 971 enthält das komplette Album die Partiten Nr. 1 in B-dur BWV 825 und Nr. 3 in a-moll BWV 827 sowie die vier Duette BWV 802–805 aus dem dritten Teil der Clavier-Übung, die Fantasie und Fuge in a-moll BWV 944 und eine Bearbeitung des Chorals "Jesus bleibet meine Freude".