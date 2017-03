Das fängt ja gut an! Ab dem 6. Januar kann man das neue Album von Andreas Ottensamer vorbestellen, um mit exzellenten Konzerten aus dem 18. Jh. ins neue Jahr zu starten.

New Era - Andreas Ottensamer kündigt neues Album an

Andreas Ottensamer ist nicht nur der erste Klarinettist der Berliner Philharmoniker, sondern auch ein leidenschaftlicher Solist und Kammermusiker. Diese Vorliebe teilt er mit seinen Berliner Orchesterkollegen, dem Oboisten Albrecht Mayer und dem Flötisten Emmanuel Pahud. Nun sind die drei Instrumentalisten zusammen auf dem neuen Album von Andreas Ottensamer zu hören, auf dem er in Zusammenarbeit mit der Kammerakademie Potsdam musikalische Schätze des 18. Jahrhunderts präsentiert. In Konzerten von Johann und Carl Philipp Stamitz und Franz Danzi sowie in Arrangements verschiedener Mozart-Arien lässt Ottensamer die vielfältigen Klangfarben von Klarinette, Oboe und Flöte leuchten.

Andreas Ottensamer präsentiert mit "New Era" ein fulminantes Debütalbum bei "Decca" und wird als erster Klarinettist exklusiv bei dem Label unter Vertrag genommen. Bereits vor der Veröffentlichung am 3. Februar 2017 kann man das Album vorbestellen und sich mit "Se viver non degg’io" aus der Oper "Mitridate" vorab einen ersten musikalischen Eindruck verschaffen.